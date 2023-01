Gezinnen sparen minder

De gezinnen in België hebben in de zomermaanden minder gespaard, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De spaarquote, het aandeel van het beschikbaar inkomen dat opzij werd gezet, zakte in het derde kwartaal naar 14 procent. Dat is het laagste niveau sinds eind 2021 (12,3 procent). In het eerste kwartaal van 2022 bedroeg de spaarquote nog 17,2 procent en in het tweede kwartaal 15,6 procent.