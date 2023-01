Buurman Frank probeerde neergeschoten meisje (11) nog te reanimeren: “Dat zijn goede buren, van drugs heb ik nooit iets gemerkt”

Hij hielp zijn buurmeisje nog te reanimeren, maar de 11-jarige F. was niet meer te redden. Dat zegt Frank Pypaert, de ex-agent die maandagavond ging helpen nadat hij drie schoten hoorde in zijn straat. “Dat zijn goede buren”, zegt hij over het getroffen gezin. “Van drugs heb ik nooit iets gemerkt.”

Frank Pypaert zat maandagavond tv te kijken en wat te lezen toen hij rond 18.30 uur drie luide knallen hoorde. “Als oud-politieagent hoor ik het verschil tussen een gewone knal en schoten van een wapen”, zegt de buurman van het gezin dat een dochter verloor. Zijn dochter stond op dat moment op het punt naar de dansles te vertrekken, maar daar stak Pypaert een stokje voor. Hij stuurde haar en zijn vrouw naar boven, terwijl hij buiten ging kijken.

Niet te redden

“Ik zag niets”, zegt Pypaert. “Er was niets speciaals te zien in de straat, er was ook niemand die vluchtte of wegreed. Beweging was er niet te zien.” Tot hij bij de buren beweging zag. “De vader van het kindje en twee van zijn dochters liepen hysterisch naar buiten. De jongste dochter was geraakt, riepen ze, en ze wilden hulp.”

Samen met de buurvrouw, die in het huis aan de andere kant woont, snelde hij ter hulp en begon hij het meisje te reanimeren. “Ze ademde toen nog. Er lag overal bloed op de grond, maar op het kindje zelf zag ik niets. Een schotwonde zag je niet.” Toen de hulpdiensten toekwamen en het van hen overnamen, was het al te laat. Het meisje was niet meer te redden.

Goede buren

Het elfjarige meisje zag hij elke ochtend en avond naar school en terug fietsen. Hij noemt het een complete verrassing dat zijn buren linken zouden hebben met het drugsmilieu. “Ik was niet de enige die verrast was”, zegt Pypaert. “Dat is een goeie familie, met vier dochters en één zoon, waar nooit problemen mee waren. Dat waren goede buren. Ik kende ze niet heel goed, maar af en toe praatten we en we hielpen elkaar waar nodig. Van drugs heb ik nooit iets gemerkt.”