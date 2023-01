“Kogelgaten moeten één iets duidelijk maken”: waarom drugsdealers elkaars huizen beschieten

Een trieste primeur in de Antwerpse drugsoorlog: een dodelijk slachtoffer. Een kind dan nog. Drugsgeweld was de voorbije jaren steeds aanweziger geworden in Antwerpen, maar zover kwam het nog nooit. Tot dusver zagen we redelijk onschuldige beschietingen van huizen en ontploffingen van granaten. Met schade als gevolg, maar zonder slachtoffers.

Waarom de drugsoorlog de voorbije maanden zo zichtbaar en publiek uitgevochten wordt, daar hebben experts het raden naar. Mogelijke verklaringen gaan van intimidatie van rivalen tot territoriumdrang en criminelen openlijk te kijk zetten. Ook een mogelijkheid: een uitleg proberen te geven aan ladingen drugs die verdwijnen. Haalt een aanslag de krant, dan kan die gelinkt worden aan zo’n verdwenen partij drugs en verdenken de drugsbazen hun eigen mensen niet.

Low profile

“Ik denk dat het hier puur om intimidatie van rivalen gaat”, zegt professor Letizia Paoli (KU Leuven), gespecialiseerd in georganiseerde misdaad. “Al is het mij ook een raadsel waarom ze het precies doen, want zulke aanvallen brengt hen alleen maar onder de aandacht, terwijl ze net low profile willen blijven zodat ze ongestoord hun handel kunnen voortzetten.”

“Je mag echter ook niet vergeten dat het hier niet om Pablo Escobars of El Chapo’s gaat”, zegt Paoli nog. “Het zijn geen grote maffiabazen die opgegroeid zijn in een criminele organisatie, geen grote strategen, maar allicht heethoofden die er nog maar een korte criminele carrière hebben opzitten. Mensen die vijf, zes jaar geleden nog arm waren en in een korte, criminele carrière plots veel geld hebben verdiend met drugssmokkel. “

Ook Teun Voeten, de Nederlandse antropoloog en journalist die eerder al in opdracht van het Antwerpse stadsbestuur een boek schreef over de drugsproblematiek in de stad, ziet het eerder als spierballengerol. “Dit is puur intimidatie, symbolisch geweld”, zegt Voeten. “Het is niet het doel om slachtoffers te maken. Met die kogelgaten in steen willen ze duidelijk maken: wij zijn hier de baas. Speel niet met onze voeten. Als het doel was om mensen te vermoorden, dan zouden ze dat gewoon doen.”

