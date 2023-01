Duitse politie ruimt barricades op rond Duits dorp dat al twee jaar bezet wordt door betogers

De Duitse politie is dinsdagochtend begonnen met het opruimen van barricades rond het bezette dorp Lützerath. De bezetters proberen dit te verhinderen, onder meer door op hoge palen te gaan zitten waar ze moeilijk te verwijderen zijn, en door het vormen van menselijke blokkades. De politie zet een hoogwerker in om mensen uit hoge houten constructies te halen. Een bulldozer probeert de barricades rond het ‘bruinkooldorp’ aan de kant te schuiven.

Het dorp wordt al ruim twee jaar bezet, om te verhinderen dat energieconcern RWE het van de aardbodem wegvaagt om er bruinkool te winnen. De enorme bruinkoolmachine van RWE graaft al in de buurt van de dorpsrand. Dat is de bezetters een doorn in het oog, gezien de gevolgen van het verstoken van bruinkool voor de opwarming van de aarde. Volgens de actievoerders zijn er in de afgelopen dertig jaar in Duitsland meer dan driehonderd dorpen verdwenen voor bruinkoolwinning. Met de bezetting van Lützerath willen ze het tij doen keren.

Rond 9.30 uur meldden de bezetters dat de politie activisten wegdraagt om de menselijke blokkades te doorbreken. Maar enkele honderden bezetters proberen de politie te omsingelen en terug te dringen. De actie van de politie loopt vooruit op een ontruiming van het bezette dorp. De politie liet dinsdagochtend weten dat het met die ontruiming nog niet is begonnen. Het gaat alleen om het weghalen van de barricades, aldus de politie.

De politie wacht namelijk een bijeenkomst af voor inwoners van Erkelenz, waar Lützerath onder valt. Die worden dinsdagavond door politie en overheid bijgepraat over wat er in het dorp gaat gebeuren en waarom dat nodig zou zijn. Als dat eenmaal achter de rug is, kan de ontruiming vanaf woensdag of de dagen daarna beginnen.

