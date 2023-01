Jonge moeder die pasgeboren baby in vuilniszak dumpte blijft in cel, advocate vraagt mildheid: “Oordeel niet te snel over mijn cliënte”

De 23-jarige Claudia D.C. die verdacht wordt van kindermoord en schuldig verzuim, blijft aangehouden. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagochtend beslist. De jonge moeder betwist dat er sprake was van kindermoord of dat ze enige vorm van geweld gebruikte, zegt haar advocate Elise Standaert. “Ze blijft er ook bij dat ze niet wist dat ze zwanger was.”

Claudia D.C. blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend. De 23-jarige studente verpleegkunde beviel op nieuwjaarsdag van een meisje. Enkele minuten later was het pasgeboren kindje dood en verborg de jonge moeder het lichaampje op zolder. Hoe het kind precies om het leven kwam is nog niet duidelijk, maar D.C. blijft wel aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim.

“Ik vroeg de raadkamer om mijn cliënte vrij te laten onder strikte voorwaarden”, zegt advocate Elise Standaert. “Maar mijn cliënte begrijpt dat het onderzoek nog pril is en we verzetten ons dan ook niet tegen de verdere aanhouding. De raadkamer heeft naar haar geluisterd en in alle wijsheid beslist.”

Volgens Standaert is haar cliënte intussen nog altijd aan het bekomen van de feiten. “Ze heeft zeker psychologische begeleiding nodig. Ik zou ook willen vragen om niet te snel te oordelen en we hopen dat de sereniteit terug mag keren. Mijn cliënte betwist dat er sprake was van kindermoord of dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Ze kan nog steeds bij haar familie terecht. Ze blijft er ook bij dat ze niet wist dat ze zwanger was.”

Het kindje zal in intieme kring begraven worden.