Dan toch een boycot, Antwerpvak blijft volgende week leeg in Oostende: “We willen niet langer de speelbal blijven”

Toen midden november het speeluur voor de 21ste speeldag bekend raakte, lanceerde sfeergroep Antwerp Dynamite het idee om de uitmatch te boycotten. De Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) ondersteunde het statement, maar wilde de ticketverkoop aanvankelijk wel organiseren. Nu komt de algemene boycot er toch. Daarover werd maandagavond officieel, en tevens unaniem, een akkoord bereikt.

Ook geen groot scherm

“We kunnen niet langer de speelbal van de Pro League en rechtenhouder Eleven blijven, dus is het tijd voor een sterk signaal”, reageert Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de FASC. “Door allemaal samen aan hetzelfde zeel te trekken, zetten we ons signaal kracht bij. We begrijpen dat voetbal een commercieel product is, maar van de werkende supporter kan je niet verwachten dat die vanuit Antwerpen om 18u30 in Oostende geraakt. Hopelijk zet onze actie iets in beweging en volgen supportersfederaties van andere clubs ons voorbeeld. Want dit is niet alleen ons probleem.”

Het bezoekersvak in het stadion van Oostende zal op 18 januari leeg blijven. — © BELGA

De FASC is van plan om in het lege Oostendse uitvak een duidelijke boodschap, gericht tegen de Pro League en Eleven, uit te hangen. Een georganiseerd evenement met een groot scherm op de Bosuilsite, waar Antwerp Dynamite op aanstuurde, komt er niet.