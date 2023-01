WK-roes van Lionel Messi loopt ten einde: na 24 dagen feest weer tijd voor speelminuten bij Paris Saint-Germain

LEES OOK. Lionel Messi 24 dagen na wereldtitel klaar voor terugkeer in het shirt van PSG

18 december: felicitaties van Pelé

De WK-finale is nog niet goed voorbij of Lionel Messi ontvangt via sociale media al felicitaties van de intussen overleden Pelé. De drievoudige wereldkampioen met Brazilië schreef “Messi heeft zijn eerste wereldtitel gewonnen, zoals zijn carrière dat verdient.”

Messi ontmoette Pelé tijdens verschillende prijsuitreikingen. Hier poseert hij met de Gouden Bal 2011 samen met de Braziliaanse voetballegende. — © REUTERS

20 december: nationale feestdag in Argentinië

De Argentijnse overheid roept 20 december uit tot nationale feestdag zodat het hele land zich kan opmaken voor de thuiskomst van de Argentijnse voetbalhelden. Het vliegtuig van de Argentijnse nationale ploeg landt rond 3 uur ’s nachts in Buenos Aires en dan al staan er duizenden fans Messi en co op te wachten. De nationale ploeg rust even uit in Ezeiza, in het trainingscentrum van de voetbalbond vlakbij de luchthaven. Tegen de middag volgt een optocht in een open bus richting Obelisk, een monument dat het zenuwcentrum van hoofdstad Buenos Aires is.

© AFP

© AFP

© Anadolu Agency via Getty Images

De straten van de grote steden Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba en eigenlijk alle uithoeken van Argentinië worden overspoeld door een mensenmassa, waardoor de bus op drie uur tijd amper tien kilometer aflegt en dan vastzit. De toch gaat dan maar verder per helikopter. Messi krijgt diezelfde dag ook een uitnodiging vanuit Brazilië om zijn voetafdruk achter te laten in het Maracana Stadion, naast die van legendes zoals Pelé, Rivelino, Ronaldo en Franz Beckenbauer en trekt ’s avonds samen met Angel Di Mario naar zijn geboortestad Rosario. Ook daar staan honderden fans hem op te wachten.

21 december: complimenten van Pep Guardiola

Pep Guardiola was van 2008 tot 2012 nog trainer van Messi bij Barcelona en feliciteert Messi op de persconferentie van Manchester City. “Voor mij is Messi de beste speler aller tijden”, geeft hij de Vlo het grootst mogelijke compliment.

Lionel Messi en FC Barcelona beleefden hoogdagen met Pep Guardiola als trainer. — © REUTERS

Diezelfde dag lekt ook uit dat Messi en PSG een princiepsakkoord hebben over een verlengd verblijf in Parijs. Het contract van Messi liep af in juni 2023, maar hij zou nog minstens een seizoen extra blijven. Er stond altijd al een optie tot een extra seizoen in zijn contract, maar die kon enkel gelicht worden als beide partijen akkoord gingen.

25 december: kerst met gezin en vrienden

De kerstdagen brengt Messi door in zijn geboortestad Rosario in een van zijn huizen met zijn gezin. In intieme kring probeert hij de drukte van de afgelopen dagen een plaats te geven. De omgeving van zijn huis is uitgerust met drone jammers, die het signaal van aankomende drones expres verstoren om nieuwsgierige fans te weren. Er ligt ook een gastenboek voor buren uit de omgeving die hem willen feliciteren. In de dagen voor en na kerst viert hij ook samen met bevriende ex-ploegmaats zoals Luis Suarez, Sergio Aguëro en Andres Iniesta. Ook Javier Mascherano, Kily Gonzalez, Gabriel Heinze en Maxi Rodriguez komen langs. Intussen schiet het aantal Messi-tattoos in Argentinië fors de hoogte in, net als de truitjesverkoop bij zijn club Paris Saint-Germain. De verkoop van de truitjes van Messi en Mbappé via de clubwebsite schiet plots met 200% de hoogte in.

© AP

28 december: PSG volgen via televisie

Op de Instagramstory van Lionel Messi is te zien hoe hij vanuit Argentinië de wedstrijd van PSG tegen Strasbourg op televisie volgt. Ondanks alle festiviteiten is de Vlo zijn club niet vergeten.

1 januari: bedanking

“Een jaar dat ik nooit zal vergeten, loopt ten einde. De droom die ik altijd heb nagestreefd, is eindelijk uitgekomen. Maar het zou niets waard zijn als ik het niet kon delen met een geweldige familie, de beste die je kunt hebben, en een paar vrienden die me altijd steunden en me niet op de grond lieten liggen telkens ik viel”, schrijft Messi op sociale media. Bij vrouw Antonella zijn fuiffoto’s te zien van tijdens de jaarwisseling.

2 januari: terug naar Parijs

De batterijen van de Argentijnse wereldkampioen zijn opgeladen en zijn vakantie zit erop. Hij vliegt terug naar Parijs, waar hij opnieuw zijn clubverplichtingen zal opnemen.

3 januari: medische check-up

Messi wordt gespot op de club, maar ziet weinig ploegmaats in het Camp des Loges. Alle niet-geblesseerde spelers genieten van een dagje vrij, terwijl Messi een medische check-up ondergaat.

4 januari: erehaag bij PSG

Messi begroet zijn ploegmaats in de kleedkamer en wanneer hij het veld betreedt voor zijn eerste training als wereldkampioen vormen ze samen met alle medewerkers van PSG een erehaag. Uit de handen van sportief directeur Luis Campos ontvangt de kersverse wereldkampioen ook nog een trofee.

9 januari: opnieuw groepstraining

Zijn individuele programma sinds zijn terugkeer bij PSG is afgewerkt en dus werkt Messi zijn eerste volledige groepstraining af. De fysieke naweeën van het WK lijken zo verleden tijd, maar op ander vlakken voelt Messi wel nog steeds de gevolgen. Zo post hij op sociale media een foto van Lays-chips met zijn hoofd op.

© AFP

© EPA-EFE

11 januari: eerste speelminuten?

Trainer Christophe Galtier hoopt dat Messi woensdagavond minuten kan maken in de competitiewedstrijd tegen Angers. Mogelijk start de Vlo zelfs in de basis. Het Parijse publiek zal hem ongetwijfeld een warme ontvangst geven.