Zonder de Romeinen hadden we misschien nooit ballekes in kriekskes gegeten. Voilà, een oer-Vlaamse trots doorboord, in de arena van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ zondagavond op één. Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh (43), die al acht jaar ons eetverleden uitspit, mocht het komen uitleggen. En hij deelt ook de opvallende plek waar je het meest kunt leren over ons culinaire verleden.