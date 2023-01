Armenië weigert Russische soldaten te ontvangen voor militaire oefening

Armenië weigert om in 2023 militaire manoeuvres van de door Rusland gedomineerde militaire alliantie CSTO van zes voormalige Sovjetrepublieken te organiseren. Dat meldt de Armeense premier Nikol Pasjinian. Jerevan is de houding van zijn Russische bondgenoot in het conflict in Nagorno-Karabach beu. Rusland zou niet voldoende optreden tegen de “provocaties” van Azerbeidzjan.

De Armeense premier hekelde in november dat de CSTO zijn land in september onvoldoende had beschermd toen er gevechten uitbraken tussen Armenië en Azerbeidzjan rond de enclave Nagorno-Karabach, waarbij ruim tweehonderd doden vielen. Hij trok toen in het bijzijn van de Russische president Vladimir Poetin het nut van de CSTO in twijfel. Pasjinian noemde het destijds deprimerend dat het CSTO-lidmaatschap van Armenië Azerbeidzjan niet heeft afgeschrikt.

Armenië beschuldigt de Russische vredesmissie in Nagorno-Karabach, die sinds het staakt-het-vuren ter plaatse is, van passiviteit, terwijl Azerbeidzjan als sinds midden december een belangrijke route blokkeert. De blokkade van de Lachin-corridor kan volgens Armenië leiden tot een humanitaire crisis in de regio.

Armenië verwijt Rusland ook dat het zijn rol als bemiddelaar niet heeft gespeeld tijdens gewelddadige botsingen in september, toen Armenië de CSTO, waarvan het lid is, om hulp had gevraagd. Naast Rusland en Armenië maken Wit-Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan en Kirgizië deel uit van de alliantie.

In een reactie op de kritiek laat het Kremlin weten dat “Armenië een zeer nauwe bondgenoot is” waarmee Rusland “de dialoog zal voortzetten, ook over gevoelige kwesties”.