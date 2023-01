Vlaams minister Zuhal Demir wil tabaksindustrie mee laten opdraaien voor opruimkosten van sigarettenpeuken

Uit een onderzoek van afvalstoffenmaatschappij OVAM blijkt dat sigarettenpeuken goed zijn voor 41 procent van het aantal ingezamelde stuks zwerfvuil. Volgens minister Demir zijn de peuken ook een “grote ergernis van de Vlaming”. “Elke 12 minuten belandt een peuk op de grond van een busstation, maar ook in onze natuur of voor je deur. De gevolgen daarvan zijn groot aangezien die erg moeilijk afbreekbaar zijn en microplastics bevatten”, legt de minister uit.

Volgens haar is het daarom “hoog tijd” dat de fabrikanten mee betalen voor de opruimkosten. “De vervuiler betaalt, maar de fabrikant heeft medeverantwoordelijkheid”, meent Demir. Jaarlijks bedraagt de kost voor het opruimen van zwerfvuil in Vlaanderen meer dan 150 miljoen euro. “We moeten dringend een versnelling hoger schakelen en geen taboes meer uit de weg gaan. De beslissing over statiegeld is één zaak, maar we zullen ook de tabaksfabrikanten mee laten opdraaien voor die hoge kost en voor het proper houden onze straten en natuur”, aldus Demir.

De N-VA-minister verwacht dus een financiële bijdrage van de sector. “De fabrikanten kunnen zich gezamenlijk organiseren of ze kunnen kiezen om hun verplichtingen individueel na te komen”, luidt het. Bedoeling is om de tabaksindustrie verantwoordelijk te stellen voor bijna 25,5 miljoen euro van de totale zwerfvuilkost.

Ook andere producenten van zwerfvuilgevoelige producten zullen volgens minister Demir mee verantwoordelijk gesteld worden voor de opruimkosten van het zwerfvuil die nu bij de belastingbetaler terechtkomen. Denk dan aan eetverpakkingen, kauwgom, vochtige doekjes of ballonnen. “Vochtige doekjes en ballonnen mogen dan niet zo vaak voorkomen als peuken, maar als gevolg van de Europese ‘single use plastics’-richtlijn, gericht op wegwerpplastics, moeten ook deze fabrikanten hun steentje bijdragen”, aldus Demir.