Man die Japanse ex-premier Shinzo Abe doodschoot toerekeningsvatbaar verklaard

Yamagami werd op 8 juli opgepakt vlak nadat hij twee keer met een zelfgemaakt pistool op Shinzo Abe had geschoten tijdens een campagnebijeenkomst voor de senaatsverkiezingen in Nara, in het westen van Japan. Abe overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens plaatselijke media werd bij de beoordeling geconcludeerd dat de man geschikt was om te worden vervolgd. Aanklagers zullen de man naar verwachting vrijdag aanklagen, aldus het nationale televisiestation NHK.