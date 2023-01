China treedt strenger op tegen deepfakes uit angst voor desinformatie

Met ‘deepfake’-technologie kan je op een foto of video iemands gezicht vervangen door dat van een ander. Die techniek, die gebaseerd is op artificiële intelligentie, is erg in trek op sociale media, waar ze vaak voor humoristische doeleinden wordt gebruikt.

Maar verschillende experts en nu ook de Chinese overheid waarschuwen dat deze techniek “ook gebruikt wordt door gewetenloze mensen om valse informatie te verspreiden, de reputatie van anderen te bezoedelen, en zich voor te doen als iemand anders om fraude te plegen”.

De nieuwe wetgeving legt bedrijven die de technologie aanbieden voortaan op om de ware identiteit van hun gebruikers te achterhalen. Bovendien moet elke deepfake voorzien worden van een etiket om “elke verwarring” bij het publiek te voorkomen.

Koploper

China loopt voorop in de reglementering van nieuwe vormen van technologie, waarvan sommige gezien worden als een bedreiging voor de Communistische Partij. Zo werden verschillende Chinese digitale reuzen vorig jaar gedwongen om de details van hun algoritmen te overhandigen aan de overheid. Een grote stap, want voor veel bedrijven is de werking zo’n algoritme een goed bewaard geheim. Uit bezorgdheid over die ondoorzichtbaarheid, probeert het land er een kader over te scheppen.

Onder meer retailkampioen Alibaba en China’s nummer één taxiapp Didi zijn al op de vingers getikt voor bezorgdheden in verband met persoonsgegevens, concurrentie en gebruikersrechten.