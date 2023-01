Dieven stelen in amper 4 minuten tijd dure Volvo zonder sleutel vanop oprit: “We stonden voor een raadsel”

Dieven konden maandagnacht een dure Volvo XC90 buitmaken die geparkeerd stond op de oprit van een woning in Veurne. Alhoewel ze geen sleutels hadden, konden ze de auto schijnbaar met heel wat gemak stelen. “In nauwelijks vier minuten tijd waren ze de afgesloten auto binnengedrongen en reden ze stil weg van onze oprit”, zeggen de eigenaars. De wagen werd intussen al geseind en opgemerkt in Dilbeek.

Pas toen de 42-jarige man en zijn 30-jarige vriendin, die in de Dotterbloemstraat in Veurne wonen, ’s ochtends opstonden, merkten ze dat hun donkerblauwe Volvo XC90 van de oprit verdwenen was. “We stonden voor een raadsel’, zeggen ze. “De sleutels lagen nog veilig binnen en er was niet ingebroken. We hebben ook helemaal niets gehoord of gezien, maar de auto was wel weg.”

“We contacteerden daarop meteen de politie. Uit hun onderzoek bleek dat er iets te zien was op camerabeelden van een van de buren en elders in de wijk. Je ziet twee personen prutsen aan enkele andere wagens en vervolgens recht op onze Volvo afstappen. Op camerabeelden werd vastgelegd hoe ze om 3.34 uur aan de auto stonden en zowat meteen kon instappen, want het licht in de auto ging meteen aan. Nog geen vier minuten later reden ze weg met de wagen.”

Professionele dieven

“Het zijn dus ongetwijfeld professionele dieven, maar het verbaast ons wel hoe snel ze te werk konden gaan. De politie heeft de auto intussen geseind en die werd al op ANPR-camera’s gesignaleerd in Dilbeek. Maar wellicht zullen de nummerplaten er daar afgehaald zijn en is de kans klein dat we de auto nog terugzien. Dat is flink balen, want we hebben samen vier kinderen en dat was onze enige wagen met zeven zitplaatsen. We moeten dus dringend een oplossing zoeken.”

De Volvo XC90 in kwestie was van bouwjaar 2018, is donkerblauw van kleur en heeft 53.000 kilometer op de teller. De wagen staat intussen geseind. Wie tips heeft, belt best de politie.