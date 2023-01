Vrouw getuigt over ongepast gedrag van Franse bondsvoorzitter: “Sonia, ik zit aan mijn derde fles, ik wacht met de vierde op jou...”

De Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët (81) is aangeschoten wild. Een dag nadat hij door het stof moest voor onrespectvolle uitspraken over Zinedine Zidane heeft de Franse spelersmakelaar Sonia Souid in de Franse sportkrant L’Equipe getuigd over grensoverschrijdend gedrag. Volgens Souid maakte Le Graët jarenlang avances en was ze bang voor zijn invloed. Er is een onderzoek aan de gang naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van Le Graët.

Na meerdere anonieme getuigenissen in het Franse voetbalblad So Foot over vermeend grensoverschrijdend gedrag van Le Graët, vorderde de Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra een audit. Die is momenteel aan de gang, maar de omstreden Franse bondsvoorzitter ontkende alles al publiekelijk en zei zelfs dat hij niet eens weet hoe hij een sms moet schrijven.

Nu treedt met Sonia Souid (37) een van de vrouwen uit de anonimiteit. Ze zegt dat Le Graët donders goed weet hoe hij een sms moet schrijven. In een uitgebreid relaas in L’Equipe vertelt Saouid over hoe Le Graët jarenlang avances maakte vanuit zijn machtspositie als bondsvoorzitter. Van een sollicitatiegesprek op zijn appartement waarop de beloofde derde partij ontbrak tot een voicemail om bij hem ’s nachts champagne te komen drinken terwijl hij flink aangeschoten was. Terwijl ze maar één ding wilde: haar werk doen en het vrouwenvoetbal promoten.

“Hij zag me als een snoepje”

“Toen hij mijn kandidatuur in aanmerking wilde nemen om bij de Franse bond het vrouwenvoetbal te promoten, nodigde hij me uit in zijn Parijs appartement”, zegt Sonia Souid in de Franse sportkrant L’Equipe. “We zouden er samenzitten met Brigitte Henriques, secretaris-generaal van de voetbalbond en verantwoordelijke voor het vrouwenvoetbal. Hij zei dat hij dat geregeld bij hem thuis deed, omdat het handiger en vertrouwelijker is. Ik accepteerde het. Ik was blij dat we zo snel konden samenzitten, ik wilde het over het vrouwenvoetbal hebben. Dan ga je niet moeilijk doen, ik was 28 jaar, een jonge makelaar, hij 72 en de voorzitter van de Franse voetbalbond. Maar hij zag me als een snoepje. Om het cru te stellen: hij zag me als twee borsten en kont.”

“Toen ik aankwam, stonden er twee champagneglazen klaar. Ik was achterdochtig, raakte de champagne niet aan en wachtte op Brigitte Henriques. Maar ze kwam niet, hij zei dat ze verhinderd was. Hij voegde eraan toe dat we haar niet nodig hadden, dat als we close genoeg waren, hij mijn ideeën kon waarmaken. Ik was verrast, maar je zit daar wel tegenover de bondsvoorzitter. Ik maakte me uit de voeten en vertelde dat ik naar mijn verloofde moest.”

“Ik zit aan mijn derde fles”

“Maar daarna belde hij me geregeld om me uit te nodigen voor een etentje. Hij schreef dat hij me miste en nodigde me uit voor wedstrijden. Afgezien van die keer toen ik bij hem was, toen hij me deed verstaan dat hij me graag in zijn bed zag belanden, is het dunnetjes. Maar ik heb spraakberichten en een paar sms’jes: “Ben je morgenavond beschikbaar?” Of: ”Ik mis je’’ En dan was er die ene voicemail in 2017: “Sonia, ik zit aan mijn derde fles, ik wacht met de vierde op jou...” Ik was bang en op een bepaald moment wilde ik stoppen met mijn job in het voetbal. Een paar jaar geleden was de wereld nog niet klaar om dit soort getuigenissen te horen en was ik bang, maar nu voel ik me sterk. Daarom kom ik hier nu mee naar buiten. Ik ben een moeder en ik wil niet dat mijn kinderen ooit iemand als Noël Le Graët moeten tegenkomen.”