Iran trekt straf voor Olivier Vandecasteele op: 40 jaar cel en 74 zweepslagen 

De Belg Olivier Vandecasteele krijgt een gevangenisstraf van 40 jaar. Aanvankelijk werd er van 28 jaar gesproken maar het gaat dus in totaal - voor de vier aanklachten samen - over 40 jaar cel. Dat meldt de Iraanse staatsmedia Mizan Online.

De West-Vlaming wordt veroordeeld voor spionage, samenwerking met de Verenigde Staten tegen Iran en het witwassen van geld, beschuldigingen die hij ontkent. Vandecasteele zit al sinds februari 2022 in erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een Iraanse cel. Tot recentelijk was echter niet duidelijk waarvan hij in dat land beschuldigd werd. Eind 2022 werd er nog gesproken van een ruildeal met de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, maar die deal werd geschorst door het Grondwettelijk Hof. Daarmee leek ook de hoop om de West-Vlaamse ngo-medewerker snel terug het land in te krijgen, verdwenen.

Na de hoorzitting dinsdag heeft de rechtbank Vandecasteele veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf voor de eerste aanklacht, spionage tegen Iran ten voordele van de buitenlandse inlichtingendienst. Daar kwam 12,5 jaar bij voor de tweede aanklacht: samenwerking met de vijandige regering van de Verenigde Staten tegen de Islamitische Republiek Iran. Er kwam voor de derde aanklacht, professionele geldsmokkel voor een bedrag van 500.000 dollar, nog 2,5 jaar bij. Met betrekking tot de vierde aanklacht, het witwassen van geld voor een bedrag van 500.000 dollar, krijgt Vandecasteele ook nog eens 12,5 jaar gevangenisstraf. Daarnaast krijgt hij ook nog 74 zweepslagen.

Olivier Vandecasteele stamt uit een familie ondernemers met roots in Aalbeke. Oliviers vader maakte carrière met grote garages in de streek rond Doornik, dochter Nathalie stapte in het familiebedrijf. Zelf pendelde de onbesproken ngo-medewerker voor zijn arrestatie eind februari tussen Teheran, Brussel en Oostduinkerke. Hij was eind februari een laatste keer in Teheran om nog wat praktische dingen af te handelen. Op de dag dat Poetin Oekraïne binnenviel, werd hij gearresteerd.

LEES OOK. “Ze laten hem ginder creperen”: familie ziet ultieme strohalm om in Iran opgesloten Olivier thuis te krijgen in rook opgaan (+)