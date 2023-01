Zeventien doden na CO-vergiftiging in Algerije

In Algerije zijn de afgelopen 24 uur zeventien mensen omgekomen door CO-vergiftiging. Dat meldt de Algerijnse civiele bescherming dinsdag.

De temperaturen zijn de afgelopen dagen stevig gezakt in Algerije, waardoor veel mensen verwarmingsapparaten op gas of stookolie inschakelen. Dat houdt risico’s op CO-vergiftiging in, waarschuwt de brandweer.

Het zwaarste incident vond plaats in Boussaada, ongeveer 250 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Algiers. Negen leden van dezelfde familie werden daar maandag dood teruggevonden in een woning. Het gaat om een koppel, hun vijf kinderen en twee andere familieleden.

In Ain Oulman, in het noordoosten van het land, stierven een koppel en hun vier kinderen in de nacht van maandag op dinsdag. Een defect verwarmingstoestel lag daar aan de basis van de CO-intoxicatie.

Maandagavond tot slot kwamen twee personen om het leven in Mostaganem in het noordwesten van het land door onvolledig verbrand gas.