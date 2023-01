Cryptoplatform Coinbase ontslaat nog eens een bijna 1.000 werknemers

Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten, heeft dinsdag een nieuwe ontslaggolf aangekondigd. Ongeveer 950 werknemers, of een vijfde van het personeel, moeten vertrekken, zo maakte topman Brian Armstrong bekend.

De jobafbouw is volgens de medeoprichter en CEO nodig om de malaise op de cryptomarkt, waar munten als de bitcoin en ethereum fors in waarde zijn gedaald, het hoofd te kunnen bieden. De ontslagen zijn een deel van een omvangrijke besparingsprogramma om de bedrijfskosten te laten dalen.

In juni vorig jaar kondigde Coinbase al het ontslag aan van 18 procent van het personeel of zowat 1.200 werknemers. In november werden nog eens 60 functies beëindigd. Sindsdien werd de cryptomark nog meer door elkaar geschud door het faillissement van de cryptobeurs FTX.