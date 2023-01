Zulte Waregem schakelt versnelling hoger in strijd tegen racisme: QR-code om problemen te melden én Zinho Gano getuigt in scholen

Voetbalclub SV Zulte Waregem schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen racisme en andere vormen van discriminatie. Spelers gaan getuigen in scholen en er komt een meldpunt.

Wie tijdens een voetbalmatch racistische uitspraken hoort en dat wil aankaarten, weet nu vaak niet waar hij daarmee naartoe moet. Een QR-code die komende maand tijdens elke match in de Elindusarena te zien is, maakt dat gemakkelijker. Via de QR-code kan je gewelddaden, vandalisme, maar ook andere problemen aankaarten.

“Je kan ook defecte toiletten melden, lauwe pintjes, kapotte zitjes, maar dus ook discriminerende boodschappen die je zou opvangen in de tribunes”, zegt Sciandri Jacques , woordvoerder van SV Zulte Waregem. Het SLO-team, de link tussen fans en clubbestuur, volgt alle meldingen op. (Lees verder onder de foto)

Via de QR-code kan je racisme of andere problemen in het stadion melden. — © kvo

De QR-code is maar één onderdeel van het totale project waarmee de voetbalclub zich deze maand extra wil inzetten tegen racisme en andere vormen van discriminatie. Voorgaand aan elke thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League zullen jeugdspelers een banner uitrollen voor de line-up van beide ploegen, en tijdens elke wedstrijd dragen de spelers een speciaal shirt met daarop de slogan All As One. De Essevee-aanvoerder krijgt een speciale diversiteitsband om de arm.

Getuigenis

“We willen ook naast het veld het verschil maken”, zegt community-manager Geert Van Assche. “Met de All As One-campagne belichten we de lopende initiatieven van Zulte Waregem, maar we roepen ook nieuwe projecten in het leven om discriminatie en racisme helemaal buitenspel te zetten.” (lees verder onder de foto)

Zinho Gano wil ook racisme een halt toeroepen en zal deze maand in enkele Waregemse scholen zijn verhaal doen. — © BELGA

En dat gebeurt op de best mogelijke manier: een slachtoffer zelf laten getuigen. Dat slachtoffer is in dit geval voetballer Zinho Gano, die zelf geconfronteerd werd met discriminatie. Hij trekt in januari naar diverse Waregemse scholen om er zijn verhaal te doen. “Ik wil dat de jongeren zich bewust zijn van wat discriminatie, in welke vorm dan ook, kan teweegbrengen bij het slachtoffer”, blikt Zinho Gano vooruit op de voordrachten.

Om racisme tijdens de matchen te voorkomen, wordt al op jonge leeftijd gestart. Zo krijgen alle jeugdtrainers eind januari een workshop die hen moet helpen om diversiteit in een spelersgroep te laten leven. En in de campagnevideo die voor dit All As One-project werd gemaakt, zien we enkele jonge Essevee-spelers. Ook dat moet het onderwerp ter sprake brengen bij de allerkleinsten.