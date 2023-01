Steven Defour sprak met het Mechelse bestuur, maar… “Ook ik moet leven met de onveranderde situatie”

Er hangen donkere wolken boven Mechelen, maar veel tijd om er bij stil te staan hebben ze niet bij KV. Woensdagavond is er alweer de bekerwedstrijd tegen KV Kortrijk. Trainer Steven Defour blikt met de nodige zorgen vooruit in vier thema’s.

Over de afwezigen:

“Er is weinig veranderd. Coucke keert wel terug uit ziekte. Ook Ngoy is genezen, maar hij revalideert verder. Met Bolingoli gaat het de goede richting uit. Hij kan binnenkort weer minuten maken. Ook Bijker en Mrabti houden we nog aan kant.”

Over zijn scherpe commentaar richting het bestuur:

“Er is over gepraat, ja. Maar de situatie waarin de club verkeert, blijft op de dag van vandaag onveranderd. Daar moet ook ík mee leven. Hoe ik daarmee omga? Ik ben niet de persoon die de beslissingen op bestuursniveau moet nemen. Dat is niet mijn domein. Ik geef mijn mening over het beschikbare spelersmateriaal. Daar stopt het.”

© BELGA

Over de bekermatch die tussen twee belangrijke competitiematchen zit:

“We zitten in een periode waarin enkele titularissen gekwetst zijn en we veel wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten spelen. En door onze nederlaag tegen Zulte Waregem wordt de match van zaterdag tegen KV Oostende alleen maar nóg belangrijker. Die thuismatch móéten we winnend afsluiten, no matter what. Anderzijds maakten we van de beker ook een doel, zoals altijd bij KV Mechelen. Ondanks de vele afwezigen gaan we er alles aan doen om in die halve finales te geraken.”

Over tegenstander Kortrijk:

“Kortrijk voetbalt ondertussen met een ‘Storck-etiquette’. Hij heeft werkkracht en mentaliteit in de ploeg gekregen. Dat vertaalde zich in zeges in moeilijke matchen tegen KRC Genk en OH Leuven.”