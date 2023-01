Voormalige leider van extreemrechts in Oostenrijk vrijgesproken voor corruptie

Heinz-Christian Strache, de voormalige voorzitter van de Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ, die uit de gratie viel na een corruptieschandaal, is dinsdag in een nieuw proces door de correctionele rechtbank van Wenen vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs.

De 53-jarige, die ervan werd beschuldigd 12.000 euro financiële steun voor zijn partij te hebben gekregen in ruil voor de goedkeuring van een privéziekenhuis door de sociale zekerheid, werd niet schuldig bevonden, zei Christina Salzborn, de vicevoorzitter van de rechtbank.

Strache werd in augustus 2021 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden, maar dat vonnis werd een jaar later door het hof van beroep vernietigd omdat er geen rekening was gehouden met elementen die hem vrijpleitten.

In dit tweede proces oordeelde de rechter dat de aanklagers niet voldoende bewijs hadden geleverd om het misdrijf aan te tonen, volgens de motivering van de beslissing waarover het Oostenrijkse persagentschap APA berichtte.

Omkopen

De zaak is een uitloper van het beruchte “Ibizaschandaal”. Uit een video die in 2017 in Ibiza gemaakt werd, was namelijk gebleken dat Strache bereid was zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordeed als een familielid van een Russische miljonair. Strache was vicekanselier en FPÖ-voorzitter toen de video in mei 2019 openbaar werd gemaakt. Maar de zaak leidde tot het einde van de regeringscoalitie en tot Straches ontslag als partijvoorzitter.

Als gevolg van de video werden er ook fraudeonderzoeken opgestart. Zo kwam aan het licht dat Strache in 2018 zou hebben ingegrepen in de wetgeving, om ervoor te zorgen dat een privéziekenhuis zich kon laten erkennen door de sociale zekerheid. De eigenaar van het ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in cosmetische chirurgie, gaf donaties aan de FPÖ en had Strache ook uitgenodigd op vakantie op het Griekse eiland Korfoe.

De eigenaar van het ziekenhuis werd in augustus 2021 tot twaalf maanden voorwaardelijk veroordeeld. Hij werd dinsdag echter ook vrijgesproken.

Eind juli werd Strache nog vrijgesproken in een ander corruptieproces. Door de corruptiezaken deed extreemrechts, dat historisch sterk staat in Oostenrijk, het een tijdlang slecht in de peilingen. Intussen is de FPÖ, die momenteel in de oppositie, echter opnieuw de belangrijkste partij van het land geworden, met bijna 30 procent in de peilingen.