Anderlecht polst Oekraïense aanvaller van Dinamo Kiev (maar ook PSV toont interesse)

De 25-jarige rechterflankaanvaller is niet de minste. Zijn marktwaarde wordt op 22 miljoen euro geschat, maar de dribbelaar is in juni einde contract. Daarom wil Kiev een oplossing voor hem vinden. Eén van de mogelijkheden is dat hij voor een relatief laag bedrag verhuist met een serieus doorverkooppercentage. Dat klinkt wel aanlokkelijk voor RSCA, dat financieel erg beperkt is. Alleen is er ook nog het loon van de speler dat op zo’n 2 miljoen euro wordt geschat. Daarom is het nog niet zeker of Tsygankov haalbaar is. Bovendien zou ook PSV geïnteresseerd zijn in hem als potentiële vervanger van Cody Gakpo.