Slaat de griep harder toe dit jaar? “Een klein ‘griepje’, dat bestaat niet”

Waarom blijft dat toch zo aanslepen? Wie dezer dagen geveld is door de griep, raakt misschien gefrustreerd door hoelang je dan eigenlijk buiten strijd bent. Of hoelang je niet op volle kracht bent. Vaak gaat het om een volle week, met dan nog een paar dagen “naweeën”. Is dat dit jaar erger dan anders?

“Neen”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “De griepstammen die circuleren zijn niet anders dan de stammen die andere jaren circuleerden. Dus nee, je wordt niet zieker van de griep dan anders.”

Griepje

Weten we dan niet meer wat het is om de griep te hebben? “Ik denk dat we dat inderdaad een beetje vergeten zijn”, zegt Van Ranst. “De griep is gewoon een serieuze ziekte, je bent daar een week echt wel niet goed van. En de dagen erna zal je ook nog niet honderd procent zijn. Een klein “griepje”, dat bestaat niet.”

Viroloog Marc Van Ranst: “Nee, je wordt niet zieker van de griep dan anders.” — © Belga

En dat betekent: uitzieken. “Hoelang je ziek bent? Als je gevaccineerd bent en je wordt nog ziek, zal het wat korter zijn. Bij een ongevaccineerde zal het echt wel een week zijn van in je bed blijven en rusten”, zegt Van Ranst. “Als je na een dag of twee al tijd en zin hebt om te netflixen, dan heb je geen griep. Met griep zal je zeker de eerste dagen écht ziek zijn.”

We zijn het niet meer gewend om out te zijn door griep. “Net zoals we ook niet meer gewend zijn om verkouden te zijn”, zegt Van Ranst. “Omdat we het een tijdlang zonder gedaan hebben: de maatregelen die we de afgelopen jaren tegen corona genomen hebben, bleken heel efficiënt tegen verkoudheden en griep. Corona zelf hebben we niet volledig onder controle gekregen omdat het zo besmettelijk was, maar griep en verkoudheden hebben we er een tijd lang volledig mee lamgelegd.”

Kerstvakantie

De vraag is in welke mate de griepepidemie nu nog huis zal houden in ons land. “De cijfers zijn de afgelopen week wat gezakt”, zegt Van Ranst. “Maar dat was omdat het kerstvakantie was: dat geeft altijd een vertekend beeld.”

Door de coronamaatregelen heeft ons land een griepseizoen minder gekend, aldus viroloog Marc Van Ranst. — © Hollandse Hoogte / Stijn Rademaker

In Australië hebben ze hun griepseizoen al achter de rug, en daar zagen ze volgens Van Ranst veertig procent meer gevallen dan anders. “Maar de impact op de ziekenhuizen was “normaal” te noemen”, zegt hij. “Er zijn meer gevallen omdat meer mensen “besmetbaar” zijn, omdat het daar in Australië al twee volle jaren geleden was dat ze een griepseizoen hadden gehad. Hier bij ons verwacht ik niet dat het ook veertig procent meer zal zijn, omdat wij vorig jaar – toen de coronamaatregelen al versoepeld waren – ook al een minigriepseizoentje gehad hebben. We hebben dus maar één jaar écht geen griep gehad.”

