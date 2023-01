Felipe Avenatti hoopt na twee doelpunten tegen OHL ook trefzeker te zijn tegen Malinwa: “Als ik op training niet kan scoren, weet ik het doel in de bekermatch wel te vinden”

Vanavond komt KV Mechelen op bekerbezoek in het Guldensporenstadion. Malinwa is gewaarschuwd, want KV Kortrijk én Felipe Avenatti (29) tankten vertrouwen na een last-minute overwinning op het veld van OH Leuven. “Ik speel beter omdat ik me goed voel bij deze club.”

Het venijn zat hem in de staart op zondagavond. KV Kortrijk wist de overwinning pas in de 93ste minuut binnen te slepen tegen OH Leuven. Hierdoor klimt KVK uit de degradatiezone en tankt het vertrouwen. “Het belangrijkste zijn de drie punten”, vertelde matchwinnaar Avenatti na de wedstrijd. “Ik vond mijn eigen spel eigenlijk niet goed, maar ik maak wel twee belangrijke doelpunten. Het team heeft het uitstekend gedaan, ondanks dat we niet echt ons gewenste spel konden spelen. Leuven gaf ons vaak de bal en liet ons vrij hoog voetballen. We stonden ook niet echt onder druk. Persoonlijk vind ik dat we beter zijn als we onder druk worden gezet door een tegenstander.”

Spits met vertrouwen

KV Kortrijk weet dit seizoen niet echt het doel te staan. Met achttien doelpunten in de Jupiler Pro League doen de Kortrijkzanen het even slecht als Seraing, de laatste in de stand. Nu Avenatti aan de lopende band begint te scoren, lijkt daar verandering in te komen. “Het doet deugd om weer te scoren. Ik speel beter omdat ik me goed voel bij deze club. Dat geldt trouwens ook voor mijn vrouw en kinderen. In het verleden heb ik ook altijd al mijn best gedaan, maar Kortrijk blijft een speciale club voor mij. Regali, mijn nieuwe spitspartner, viel goed in. Hij is een snelle spits in tegenstelling tot Gueye en mezelf. Wij moeten het hebben van onze gestalte. Ik had gehoopt dat hij vandaag ook had gescoord, want hij verdiende een doelpuntje. We komen goed met elkaar overeen. Tijdens de wedstrijd proberen we onze taken uit te voeren. Eén spits zakt in, de andere loopt diep. Na de wedstrijd feliciteren we elkaar.”

Met vier doelpunten in zijn laatste drie duels timmert de Uruguayaan geduldig voort aan zijn statistieken. Staat hij vanavond opnieuw aan het kanon in de Croky Cup tegen KV Mechelen? “Ik spreek niet graag over de volgende wedstrijd”, zei Avenatti. “De dagen voor een wedstrijd weet ik op training nooit te scoren. Hopelijk scoor ik daar opnieuw niet, zodat ik in de bekermatch het doel wel weet te vinden.” (lacht)