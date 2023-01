Schooldirecteur over 11-jarig meisje dat omkwam bij schietpartij: “Een pracht van een kind van wie de toekomst abrupt is ontnomen”

Basisschool Deuzeldpark in Schoten is in diepe rouw nadat de 11-jarige Firdaous E.J. maandagavond om het leven kwam bij haar thuis aan de Nieuwdreef in Merksem. Het meisje zat er in het vijfde leerjaar. Ze kwam om het leven bij een schietpartij binnen de Antwerpse drugsoorlog. “De hele school is in shock”, zegt directeur Karin De Belder.