Paard moet bevrijd worden uit put van 1,2 meter diep

Prince, een 27 jaar oud paard, was zaterdagochtend in zijn lievelingsweide aan het wandelen toen hij plots in de grond werd gezogen. “Plots merkte de stalknecht dat het paard verdwenen was”.

Zoals gewoonlijk was Prince zaterdag in de weide toen hij plots in een zinkgat terechtkwam. Gelukkig werd zijn verdwijning snel opgemerkt en kon een team van de brandweer van het Engelse West Yorkshire het kastanjebruine paard komen redden.

Bijgestaan door dierenartsen en de eigenaar van het paard gebruikten ze een graafmachine om te graven vlak bij de plek waar het paard vastzat. Om Prince rustig te houden werden ook watten in zijn oren geplaatst. Vervolgens werden touwen gebruikt om het dier naar boven te trekken. “Hij was zoals gewoonlijk uit zijn stal gelaten om in de wei rond te wandelen. Toen merkte de stalknecht dat het paard verdwenen was”, zegt technisch reddingsofficier Damian Cameron.

“Vanwege zijn leeftijd rijden we maar één keer per week met hem. Hij is zo rustig en is nog nooit in de problemen geraakt”, zegt eigenaar Helen Tempest. “We konden het niet geloven dat hij vastzat in een zinkgat. Het was in het midden van het veld, waar hij dagelijks komt. Nog nooit zijn er problemen geweest.”