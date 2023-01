Dani Alves schreeuwt onschuld uit maar Spaans gerecht onderzoekt mogelijke aanranding: “Hoe zou ik dat een vrouw aan kunnen doen?”

Het gerecht in Barcelona onderzoekt een vermeende aanranding door de Braziliaanse verdediger Dani Alves. De oud-speler van FC Barcelona zou ongevraagd een vrouw onder haar ondergoed hebben betast in een nachtclub. De 39-jarige Alves, die vorige maand nog actief was met Brazilië op het WK in Qatar, ontkent de beschuldigingen.

Een woordvoerder van het hooggerechtshof van Catalonië in Barcelona bevestigde tegenover persbureau Reuters dat er een onderzoek is geopend tegen de rechtsachter van het Mexicaanse UNAM Pumas na een aanklacht van de vrouw. De aanranding vond in december plaats.

Alves, die negen seizoenen voor FC Barcelona voetbalde, maar ook voor Juventus, Paris Saint-Germain en São Paulo speelde, vertelde vorige week aan de Spaanse televisiezender Antena 3 al dat hij de vrouw niet had betast. “Ik was aan het dansen en had het naar mijn zin zonder iemand lastig te vallen”, zei hij. “Ik weet niet wie deze dame is. Hoe zou ik dat een vrouw aan kunnen doen?”