Vele wijzigingen en besparingen zorgen voor ongerustheid bij Anderlecht-fans, CEO Fredberg en coach Riemer gaan dialoog aan﻿

Het organigram bij Anderlecht is de jongste tijd weer fel gewijzigd. De Deen Jesper Fredberg is de nieuwe sportieve CEO en zijn landgenoot Brian Riemer werd aangesteld als coach. Door de zwakke resultaten en de broodnodige besparingen zijn de supporters bezorgd. Daarom zullen de nieuwe sportieve bazen van RSCA eerstdaags een supportersdelegatie ontvangen om elkaar te leren kennen en te bespreken welke richting ze willen uitgaan met paars-wit.

Het initiatief komt van het Deense duo zelf en lag al vast voor er commotie ontstond over het opzijschuiven van jeugddirecteur Jean Kindermans. De fans zijn ook benieuwd naar welke transfers mogelijk zijn. Er circuleren namen zoals flankaanvaller Viktor Tsygankov (25) van Dinamo Kiev en linksback Maximilian Middelstädt (27) van Hertha Berlijn die in de zomer allebei einde contract zijn, maar zijn die haalbaar?

Premies worden betaald

Anderlecht moet rekenen en tellen. RTBF gaf gisteren zelfs aan dat Anderlecht de premies voor Europees voetbal nog niet heeft betaald en dat de jacuzzi niet meer wordt opgewarmd. Wel, het klopt dat de spelers nog geen bonussen kregen voor de kwalificatie voor de poules van de Conference League en evenmin voor de punten én de Europese overwintering die werden behaald in een groep met Silkeborg, West Ham en FCSB, maar daar zijn afspraken over met het team. De Europese premies zullen weldra worden uitbetaald zoals afgesproken, maar om financieel-technische redenen is de timing daarbij cruciaal.

De club noemt het geen besparingen, net zo min als de niet-functionerende jacuzzi een middel is om te beknibbelen. Die jacuzzi ligt in een iets verouderd deel van Neerpede waar de elektriciteit af en toe uitvalt en daardoor ligt die jacuzzi soms in panne. Wat wel juist is: Anderlecht verhuisde vorige zomer al het personeel dat nog werkte in de bureaus in het Lotto Park naar Neerpede zodat de verwarming in het stadion gedurende de week niet moet draaien. Zoals overal kan er dan wat bespaard worden op energie.

© BELGA_HANDOUT

(jug, thst, mla)