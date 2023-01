Angelsaksische kerk belooft 100 miljoen pond na rapport over slavernijverleden

Naar eigen zeggen werd de Angelsaksische kerk zich in 2019 “door reflectie” bewuster van de rol die trans-Atlantische slavenhandel heeft gespeeld in de vorming van de economie, samenleving en kerk van vandaag. Met name Afrikaanse slavenhandel, maar ook andere groepen kregen te lijden onder “diepe onrechtvaardigheden”.

Naar aanleiding daarvan werd een onderzoek gestart. In juni 2022 werd al een deel van de conclusies bekendgemaakt en op dinsdag publiceerde de kerk het hele rapport.

In het bijzonder kwam geld uit het fonds ‘Queen Anne’s Bounty’ terecht in handen van bij slavernij betrokken personen. Zo zouden er heel wat investeringen zijn gedaan in het bedrijf ‘South Sea Company’, dat aan slavenhandel deed.

“Tijd om schandelijk verleden aan te pakken”

Als reactie op het rapport, belooft de kerk 100 miljoen pond (113 miljoen euro) vrij te maken, verdeeld over de komende negen jaar. Met dat bedrag wil de kerk wil onder meer investeringen doen die gemeenschappen ten goede komen die geraakt zijn door historische slavernij, verder onderzoek doen naar de eigen geschiedenis en meestrijden tegen moderne vormen van slavernij en overtredingen van mensenrechten.

“Deze banden spijten me zeer”, zegt aartsbischop Justin Welby. “Nu is het tijd om iets te ondernemen om ons schandelijk verleden aan te pakken.” Hoewel Welby toegeeft dat het in deze tijden van crisis moeilijk is om zulke investeringen te doen, kan de kerk enkel “het pad van Jesus bewandelen” in heden en toekomst door “het verleden transparant aan te pakken”.