Woning van jong gezin onbewoonbaar na ongeval dat leven kostte aan Greet (52): “Mijn man dacht dat het huis ging instorten”

Muizen

Het is nog niet duidelijk wanneer het gezin dat in het zwaar beschadigde huis op de Leuvensesteenweg in Muizen (Mechelen) woont opnieuw naar huis kan. Bij een tragisch ongeval afgelopen weekend kwamen Greet Swiggers (52) en haar hond om het leven, en belandden twee auto’s in de gevel van het huis. De collega’s van de bewoonster startten inmiddels een steunactie om geld in te zamelen. “Mijn man dacht dat het huis ging instorten.”