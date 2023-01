Carine ziet brokstukken door woonkamer vliegen nadat wagen tegen gevel belandt: “Ik dacht eerst aan een gasontploffing”

Na een aanrijding op het kruispunt van de Tienseststraat met de Lobbensestraat in Scherpenheuvel-Zichem belandde dinsdag een auto tegen de gevel van een huis. Bewoonster Carine Gillis was op het moment van die “grote knal” in haar woonkamer en zag de brokstukken tot aan haar voeten vliegen. “Ik dacht eerst aan een gasontploffing.”

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend rond 10.20 uur. Bewoonster Carine Gilis, die het huis huurt, was op dat moment thuis. De auto reed tegen het huis net onder het raam aan de zijde van de Tiensestraat.

“Onder dat raam stond binnen mijn droogrekje vol kleren”, zegt Carine. “Ik wilde net naar het rekje stappen, toen ik plots een grote knal hoorde. Een gasontploffing schoot als eerste door mijn hoofd.” De aanrijding herschiep het huis tot een ware ravage, de brokstukken lagen tot enkele meters ver in de woonkamer. “Ik stond op enkele meters van de muur, maar de brokstukken waren tot aan mijn voeten gevlogen.” (Lees verder onder de foto)

Het puin vloog meters ver. — © IF

Carine kwam tot het besef dat het niet om een gasontploffing ging, maar wel om iets anders. “Toen ik buiten ging kijken, werd de ware toedracht me duidelijk. Op het kruispunt waren twee auto’s tegen elkaar gebotst. De ene kwam uit de richting Testelt, de andere uit de Lobbensestraat aan de overkant van de Tiensestraat. Een van de twee auto’s is dan tegen de gevel beland. In de twee auto’s zaten twee oudere bestuurders.”

De twee bestuurders liepen lichte verwondingen op. Carine bleef ongedeerd, maar ondervond toch ook de gevolgen ervan. “De film van wat er was gebeurd, bleef zich maar afspelen. Mijn lichaam raakte niet verlost van de spanning.”

School vlakbij

Carine woont nu vijf jaar in het huis op de hoek van de Tiensestraat en de Lobbensestraat. Het is niet het eerste incident dat ze daar meemaakt. “Er heeft eens een vrachtwagen een stuk van de stoeprand meegenomen. Die kwam uit de richting Scherpenheuvel en wilde rechtsaf de Lobbensestraat inrijden. Hier wordt ook heel hard gereden. In de twee richtingen geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur, maar sommige bestuurders vliegen hier aan een veel hogere snelheid voorbij. Vlak bij het kruispunt ligt aan de Lobbensestraat ook basisschool ’t Belhameltje. “Ik houd mijn hart vast voor die vele kinderen op weg naar die school.”