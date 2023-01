Laatste rechte lijn richting play-offs voor Jorn Van Ginderdeuren en AA Gent Ladies: “We staan voor twee uitdagende maanden”

In de Super League hervat AA Gent Ladies vrijdag de competitie met een uitwedstrijd bij WS Woluwe. De Buffalo’s behaalden twaalf op vijftien uit hun voorbije vijf duels en zijn in de rangschikking naar de vijfde plaats opgeklommen. Woluwe staat op de achtste plaats en komt niet meer in aanmerking voor een plaats in de top zes en deelname aan de play-offs om de titel.

“We kunnen ons tegen Woluwe geen puntenverlies veroorloven indien we in onze opzet willen slagen”, beseft coach Jorn Van Ginderdeuren. “We hebben in de voorbije twee maanden een grote stap naar de play-offs gezet, maar we zijn er nog niet. De heenwedstrijd tegen Woluwe eindigde voor ons op een teleurstellend 2-2-gelijkspel. Er werden enkele cruciale fasen in ons nadeel gefloten met onder meer een rode kaart voor Amber Maximus. Woluwe voetbalt met veel lef en zet vroeg druk op de helft van de tegenstander. Het is vaak alles of niets met die ploeg. Ik denk dat we ons opnieuw aan een geprikkelde tegenstander mogen verwachten. Het is aan ons om op de juiste manier met die situatie om te gaan.”

“Omdat we een jonge ploeg zijn, hebben we veel studenten die in de examens zitten. We zijn met een twintigtal speelsters op de trainingen als we voltallig zijn. In de voorbije weken moest ik tevreden zijn met veertien of vijftien aanwezigen. Het is begrijpelijk dat zij de voorkeur geven aan hun studies. Zij mochten na de laatste competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem een tiental dagen thuis bij hun familie doorbrengen. Ze kregen wel allemaal een individueel trainingsschema mee om hun conditie op peil te houden.”

Nog iets rapen

“We nemen het in onze resterende zes wedstrijden op tegen onder meer Woluwe en Eendracht Aalst. Die beide duels moeten zes op zes opleveren. In de vier andere duels treffen we de kleppers Racing Genk, Standard, OH Leuven en Anderlecht. De strijd om de zesde plaats wordt vermoedelijk een duel tussen Zulte Waregem en AA Gent. Als de logica qua resultaten wordt gerespecteerd, hebben we nog zeven op achttien nodig om in de top zes te eindigen. Dit betekent dat we naast de zeges tegen Woluwe en Eendracht Aalst zeker iets moeten rapen tegen een ploeg uit de top vier. We staan voor twee uitdagende maanden, maar ik geloof sterk in een goede afloop.”