Audi haalt verkoopdoelstelling niet

De Duitse autobouwer Audi, met ook een fabriek in Brussel, heeft vorig jaar 1,61 miljoen wagens verkocht. Daarmee miste het bedrijf de in oktober al eens verlaagde prognose.

In oktober ging Audi nog uit van 1,65 tot 1,75 miljoen geleverde voertuigen, maar dat aantal werd uiteindelijk dus niet gehaald. Met 1.614.231 leveringen bleef de Volkswagen-dochter ook bijna 4 procent onder het niveau van 2021. Het bedrijf wijt dat aan onder meer “aanhoudende knelpunten in de toevoer en grote uitdagingen in de logistieke keten”, en aan coronalockdowns in China.

In Europa nam de verkoop nog met 1,2 procent toe tot 624.498 auto’s, maar in China was er een daling van ruim 8 procent tot 642.548 wagens.

Elektrische modellen

Audi zelf benadrukt in een persbericht vooral de “sterke cijfers” van de volledig elektrische modellen. “Die tonen aan dat de duidelijke focus op elektrische mobiliteit de juiste weg is”, klinkt het. Audi leverde vorig jaar 118.196 elektrische modellen, bijna de helft meer dan in 2021. Vanaf 2026 wil de autobouwer alleen nog volledig elektrische modellen op de markt brengen.

Audi stelt de volledige jaarcijfers voor op 16 maart. In oktober mikte het op een jaaromzet van 60 tot 63 miljard euro.