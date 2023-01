DE STEMMEN VAN ASSISEN. “De minister zit in een safehouse, een kind is dood. Dat is de realiteit in dit land”

Voor het eerst is er een onschuldig slachtoffer gevallen in de drugsoorlog in Antwerpen. Firdaous, een 11-jarig meisje, werd dodelijk geraakt bij een beschieting van een huis in Merksem. In deze extra aflevering van de Stemmen van Assisen gaan we na wat er maandagavond juist gebeurd is, en wat de gevolgen zijn voor het geweld in Antwerpen.