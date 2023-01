Doek is definitief gevallen voor Makro: 1.400 medewerkers staan op straat

Het is al meer dan een week akelig stil om en rond de winkels van Makro. Sinds eind december is zowat elke vestiging letterlijk leeg gekocht en bleven de deuren definitief gesloten. Nu de gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers wegviel en er geen degelijk overnamebod volgde, trok het grootwarenhuis maandagavond naar de rechtbank om de boeken neer te leggen. Dinsdagochtend al ging een rechter akkoord en werd het faillissement van moederbedrijf Makro Cash & Carry Belgium uitgesproken.

Een opluchting voor de vakbonden, zegt Kristel Vandamme van ACV. “Er waren twee mogelijkheden: een vereffening of een faillissement. Zelf stuurden we liever aan op het faillissement omdat er dan een betere opvolging is. Het boezemt ons dan ook vertrouwen in dat twee curatoren de zaak nu in handen nemen.”

Het gaat om twee advocaten die het dossier van Makro al langer opvolgen.

NMBS

Toch zullen zo’n 1.400 mensen naar alle waarschijnlijkheid hun job verliezen. “Omdat het om een collectief ontslag gaat, hebben zij recht op een opzegvergoeding. Maar het is lang niet zeker dat de verkoop van de Metro-tak aan Sligro en de laatste uitverkoop voldoende heeft opgebracht om het personeel correct uit te betalen”, vreest Vandamme.

Indien dat niet het geval is, moeten de medewerkers zich wenden naar ‘fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers’. Maar die vergoedingen zijn geplafonneerd, voormalige werknemers kunnen dan maximaal 30.000 euro ontslagvergoeding krijgen.

Het is redelijk uitzonderlijk dat in ons land zo veel mensen plotsklaps zonder werk vallen. “Maar het gaat wel om 1.400 mensen verspreid over het land. Het is niet zo dat er nu ergens een plekje is in Vlaanderen waar de arbeidsmarkt totaal overspoeld wordt”, nuanceert arbeidsmarktexpert, Jan Denys (Randstad). En er is voor deze mensen ook een lichtpuntje: de krapte op de arbeidsmarkt. “Het is bijzonder moeilijk om na een carrière van dertig jaar of langer plots een andere job te moeten zoeken. Maar de markt zelf is zelden zo gunstig als nu. Het zou me verbazen moesten er geen spelers op de markt zijn die met open armen nieuwe, goede en getrainde werkkrachten verwelkomen.” Dat bevestigt Vandamme. Zo liet onder andere de NMBS al weten dat ze interesse hebben in nieuwe mensen.

In tegenstelling tot Makro werd er voor Metro wel een overnemer gevonden, waardoor 506 personeelsleden aan de slag konden blijven. Onder de naam ‘Sligro M’ zijn zelfs enkele vestigingen sinds dinsdag alweer opengegaan.