Inbraak in huis van Vlaams minister Zuhal Demir: spaarpotje gestolen

Afgelopen weekend zijn inbrekers binnengedrongen in de woning van Vlaams minister van Omgeving, Energie en Justitie Zuhal Demir (N-VA) in Genk. Ze haalden het huis overhoop en stalen wat cash geld.

De inbraak werd zaterdag ontdekt. “Het hele huis was overhoop gehaald”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir. “De dieven hebben een kleine som cash geld gestolen, maar tablets en laptops bijvoorbeeld werden niet meegenomen. Hoe dan ook was het natuurlijk een zeer onaangename ervaring voor de minister. Iedereen zou van slag zijn als inbrekers zouden binnendringen in je woning, in je privé. Maar het gaat al bij al goed met haar. Ze is goed opgevangen door de politie Carma, die ook bezig is met het onderzoek.”

Op dit moment ziet het er niet naar uit dat Demir doelbewust geviseerd of bedreigd werd. De inbrekers lieten bijvoorbeeld geen boodschappen achter voor haar. siol