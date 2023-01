Bewoners voelen zich “nergens nog veilig” nadat meisje (11) omkwam bij drugsgeweld: “Als je hier pech hebt, dan ben je eraan”

Merksem

In de Nieuwdreef in Merksem houden passanten dinsdag even halt aan de garagepoort waarachter een 11-jarig meisje maandagavond dodelijk werd getroffen door een kogel. Sommigen laten bloemen of een knuffeltje achter. Recht tegenover het huis heeft de politie net een camera geïnstalleerd. “Wat gaat dat helpen? In het begin van de straat staat er ook een, en het is toch gebeurd”, zegt Frank Pypaert (59), voormalig politieagent en buurman van de getroffen familie.