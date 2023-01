Mensensmokkel, fraude en spionage: proces tegen 24 reddingswerkers die migranten hielpen voor Griekse kust gestart

“Het grootste geval van criminalisatie van solidariteit”, zo omschrijven experts het proces dat dinsdag van start ging op Lesbos. De 24 verdachten hebben verschillende nationaliteiten en ontkennen alle aanklachten. Eén van hen is Sarah Mardini (24). Zij vluchtte samen met haar zus Ysra in 2015 weg uit Syrië. De twee zussen, beiden getrainde zwemmers, ondernamen een tocht van 25 dagen voordat ze in Berlijn asiel konden aanvragen.

Hun verhaal kreeg destijds veel belangstelling omdat het misliep tijdens de boottocht van Turkije naar Griekenland. Hun boot begon te zinken, de zussen sprongen in het water en trokken samen de boot naar de kust. Zo konden ze hun 18 medepassagiers veilig aan wal brengen. Ysra kon later in Duitsland de zwemcoach Sven Spannekrebs overtuigen van haar talent en zwom daardoor in 2016 voor het vluchtelingenteam tijdens de Olympische Spelen in Rio De Janeiro. Het verhaal van de twee zussen werd in 2022 door Netflix verfilmd onder de noemer The Swimmers.

LEES OOK. Film over zussen die al zwemmend vluchtten uit Syrië en meteen twintig andere vluchtelingen redden, is nu wereldwijd succes

(Lees verder onder de foto)

Ysra (links) en Sarah (rechts) in 2015. — © ISOPIX

Terwijl Yusra op haar zwemcarrière focuste, besloot Sarah terug naar Griekenland te reizen en haar talenkennis en zwemtalent in te zetten om andere vluchtelingen te helpen. Maar in augustus 2018 werd ze samen met de Duitse duiker Séan Binder gearresteerd. De twee werkten toen voor een internationale reddingsorganisatie.

“Ik dacht dat ik daar iets te bieden had. Het was een passie voor me om er voor andere mensen te zijn. Ik zie mezelf gewoon als iemand die iets kan teruggeven en daarom ging ik terug naar Griekenland”, vertelde Mardini onlangs aan Bazaar. Zij en Binder werden 106 dagen in voorhechtenis gehouden voordat ze onder voorwaarden vrijkwamen. Ze worden er onder meer van verdacht valse militaire nummerplaten te hebben gebruikt en illegaal de radio van de Griekse kustwacht te hebben afgeluisterd. Daarvoor riskeren ze een celstraf van 8 jaar.

Tijdens een tweede proces zullen ze zich, samen met de 22 anderen, moeten verdedigen tegen zwaardere beschuldigingen, waaronder witwassen en mensensmokkel. Daarvoor kunnen ze tot 25 jaar cel krijgen. “Het duurt nu al vier jaar. Ik mag Griekenland niet in, dus ik moet wachten op toestemming om terug te keren. Als ze me toestaan om te getuigen, zal ik naar de rechtbank gaan”, zegt ze.

(Lees verder onder de foto)

Séan Binder is wel aanwezig op het proces in Griekenland. — © AFP

“Absurde rechtszaak”

80 Europese parlementsleden ondertekenden al een brief waarin ze de zaak zwaar veroordelen. En ook mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over de arrestaties en aanklachten. Amnesty International heeft de Griekse autoriteiten al meermaals opgeroepen om de zaak te laten vallen. “Sarah en Seán deden niets wat niet van elk van ons zou kunnen worden verwacht: mensen in nood helpen. Mensen helpen die dreigen te verdrinken op een van de dodelijkste zeeroutes in Europa en hen hulp bieden aan de kust is geen misdrijf. Dit is een absurde rechtszaak. Griekenland moet onmiddellijk alle aanklachten tegen de reddingswerkers laten vallen”, zegt Wies De Graeve, de directeur van Amnesty International Vlaanderen die het proces bijwoont.