Andrew Tate gaat in beroep na verlenging van aanhouding

De controversiële kickboxer Andrew Tate die samen met zijn broer gearresteerd is op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een georganiseerde misdaadgroep is dinsdag voor de rechter moeten verschijnen waar ze beiden hun vrijlating hebben gevraagd.

Tate(36) zijn broer Tristan (34) en twee Roemeense vrouwelijke verdachten werden op 29 december gearresteerd op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een georganiseerde misdaadgroep om vrouwen uit te buiten. Beide mannen hebben schuld ontkend. Tate die zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, is van verschillende sociale media verbannen vanwege haatzaaiende en vrouwonvriendelijke opmerkingen.

De broers gingen dinsdag in beroep tegen de inbeslagname van hun bezittingen en de verlenging van hun aanhoudingsbevel van 24 uur tot 30 dagen. Tot nu toe zijn in Roemenië, waar de twee verbleven, vijftien luxe auto’s en meer dan 10 eigendommen of percelen in beslag.

De rechter die hun hechtenis verlengde zei dat ze “gezien hun financiële draagkracht” de mogelijkheid erin bestaat dat ze zich vestigen in landen die geen uitlevering toestaan. “Dat kan niet worden genegeerd”, klonk het.

Volgens de advocaat van de broers zijn hier echter “geen bewijzen voor”. Hij benadrukte ook dat er “behalve de verklaring van het slachtoffer geen enkel bewijsstuk is dat wijst op een verkrachtingsmisdrijf”. En dat er ook “geen bewijs is met betrekking tot mensenhandel en georganiseerde misdaad.”