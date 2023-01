Peru kondigt avondklok af in regio van gewelddadige manifestaties

“De Raad van Ministers heeft het decreet goedgekeurd waarbij in Puno een avondklok wordt ingesteld “voor een periode van drie dagen, van 20.00 tot 04.00 uur”, kondigde de premier aan tijdens een plenaire zitting van het parlement.

De demonstraties begonnen nadat het parlement op 7 december de socialist Pedro Castillo had ontslagen en vervolgens gearresteerd. De radicaal linkse ex-president, gekozen in 2021, werd gearresteerd nadat hij op 7 december had geprobeerd het parlement te ontbinden en had aangekondigd dat hij per decreet wilde regeren, een actie die door het parlement als een “staatsgreep” werd omschreven. De man regeerde gedurende minder dan een half jaar maar die periode werd gekenmerkt door een diepe politieke crisis.

De demonstranten eisen het aftreden van Dina Boluarte, die is aangetreden na de afzetting van de socialist. Ze eisen ook een nieuw parlement en onmiddellijke verkiezingen, die al zijn vervroegd van 2026 naar april 2024.

