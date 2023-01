Saudi-Arabië is het nieuwe Qatar: Ronaldo speelt er al, Messi is ambassadeur, WK als doel en vanavond… de Spaanse Supercup

Krijgen we weer een controversieel land als organisator van het WK voetbal? Saudi-Arabië is kandidaat voor dat van 2030 en gooit steeds meer in de strijd om zijn imago op te poetsen. Zo zou Cristiano Ronaldo nog eens 200 miljoen euro extra verdienen om de kandidatuur te promoten. Lionel Messi is al toerisme-ambassadeur, Premier League-club Newcastle United is al even in Saudische handen en vanaf vanavond is er weer de Spaanse Supercup in hoofdstad Riyad. Allemaal deals van honderden miljoenen, samen miljarden: de bedragen worden hallucinant.