“Anderlecht-ploegmaat overtuigde Francis Amuzu om voor Ghana te kiezen, en niet voor Rode Duivels”

Volgens de Ghanese pers heeft Francis Amuzu (23), flankspeler van Anderlecht, gekozen voor de nationale ploeg van Ghana. Amuzu is Belg maar heeft Ghanese ouders. Hij speelde al bij de U19 en U21 voor de Rode Duivels, maar zou nu Ghana verkiezen. Al was in de entourage van de speler te horen dat hij nog geen keuze zou hebben gemaakt.