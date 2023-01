Constantijn II, de laatste koning van Griekenland, is overleden

Constantijn II was koning van 1964 tot 1973, toen Griekenland veranderde in een republiek. Vanaf 1967 was hij verbannen na een staatsgreep van conservatieve legerofficieren, maar de laatste jaren heeft hij gewoon in Griekenland doorgebracht.

De afgelopen jaren kampte de voormalige vorst met zware gezondheidsproblemen, met onder meer lichte hartinfarcten, een longoedeem en een zware coronabesmetting. Volgens Griekse media was hij vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Athene met ademhalingsproblemen.

Constantijn II was de neef van de Britse koning Charles III en de peter van de Britse prins William.