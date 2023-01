Pas 23 jaar toen Constantijn II troon besteeg, maar lang duurde het niet: laatste koning van Griekenland overleden

Griekenland heeft nu écht geen koning meer. Constantijn II, die als laatste op de Griekse troon zat, is dinsdag overleden. Zijn negenjarige heerschappij viel samen met één van de meest turbulente periodes in de politieke geschiedenis van het land.

Toen Constantijn geboren werd op 2 juni 1940 weerklonken er 101 schoten vanop de Lycabettus, de hoogste heuvel in Athene. Eindelijk een jongetje in de Griekse koninklijke familie. Eindelijk een troonopvolger. En Constantijn zou sneller aan zet zijn dan iemand toen kon bevroeden. Op 23-jarige leeftijd al besteeg Constantijn de troon, toen zijn vader Paul I vroegtijdig overleed aan maagkanker.

Constantijn genoot toen al een enorme populariteit onder de Griekse bevolking. Zijn gouden Olympische medaille, in 1960 behaald in het zeilen in Rome, zat daar ongetwijfeld voor iets tussen. Door zijn jonge leeftijd werd hij aanzien als een symbool van verandering. Iets waar de bevolking naar smachtte in tijden van grote tegenstellingen tussen rechts en links.

Constantijn en echtgenote Anne-Marie in 1963. — © AP

Het bleek ijdele hoop. Constantijn werd al snel ingehaald door de politieke realiteit. Het land belandde in een diepe crisis na het aftreden van centrumpremier Andreas Papandreou in 1965. Verschillende pogingen van Constantijn om nieuwe regeringen op de been te brengen faalden, en culmineerden uiteindelijk in de militaire staatsgreep van 1967. De residentie van Constantijn werd omsingeld door tanks. De koning moest plooien voor de coupleiders, maar organiseerde enkele maanden later een tegencoup die jammerlijk mislukte.

Finale doodsteek

Constantijn vluchtte met zijn echtgenote, de voormalige Deense prinses Anne-Marie, en zijn kinderen naar Rome. In 1973 gaf de junta de finale doodsteek aan Constantijn door de monarchie formeel af te schaffen. Na het einde van de militaire junta in 1974 hoopte Constantijn een glorieuze comeback te maken, maar dat was buiten de wil van het volk gerekend. De nieuwe regering organiseerde een referendum over de restauratie van de monarchie en liefst 69 procent wilde niets weten van een terugkeer van Constantijn. Tot overmaat van ramp ontnam Athene hem later zijn staatsburgerschap. Ziedaar: de laatste koning van Griekenland.

Constantijn op het huwelijk van prins William en Kate. — © EPA-EFE

Constantijn zou 46 jaar lang in ballingschap leven om pas in 2013 terug te keren naar zijn heimat. De voormalige koning was niet alleen ongewild in eigen land, ook financieel bracht de politiek hem een zware klap toe. In 1994 waren al zijn paleizen en andere koninklijke bezittingen geconfisqueerd door de overheid. Pas in 2002 werden hij en andere familieleden gecompenseerd met 13,7 miljoen euro.

Bij zijn laatste publieke optreden in het centrum van Athene vorig jaar werd de voormalige koning gezien in een rolstoel en met katheders in de neus. De laatste jaren kampte Constantijn met zware gezondheidsproblemen, met onder meer lichte hartinfarcten, een longoedeem en een zware coronabesmetting. De laatste dagen lag hij op intensieve zorg. Volgens Griekse media is hij overleden aan een beroerte.