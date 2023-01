Australische kardinaal George Pell gestorven

De Australische kardinaal George Pell is dinsdag gestorven in Rome. Hij werd 81. Dat heeft de Australische aartsbisschop gemeld.

Pell was ooit een van de machtigste mannen van het Vaticaan, maar werd in 2019 veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik in 1996. Hij zat meer dan een jaar in de cel, maar werd uiteindelijk vrijgesproken door het Australische Hooggerechtshof.

“Het is met een grote droefheid dat ik kan bevestigen dat Zijne Eminentie, kardinaal George Pell, vanochtend vroeg is gestorven in Rome”, zo meldt de Australische aartsbisschop Anthony Fisher in een mededeling.

