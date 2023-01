Poster van nieuwe plaat Demi Lovato verboden in Verenigd Koninkrijk wegens “serieus aanstootgevend voor christenen”

Een poster ter promotie van de nieuwe plaat van de Amerikaanse popster Demi Lovato werd verboden in het Verenigd Koninkrijk, wegens “aanstootgevend voor christenen”. Dat meldt de BBC. De poster voor ‘Holy Fuck’ toont Lovato in een bondage-outfit op een bed in de vorm van een kruis.

Volgens de Advertising Standards Authority, de Britse reclamewaakhond, alludeert de titel van het album naar een scheldwoord, en verbindt het beeld seksualiteit met een heilig symbool. De ASA kreeg naar eigen zeggen verschillende klachten binnen over de poster “van juffrouw Lovato in een bondage-outfit terwijl ze op een matras in de vorm van een crucifix ligt, in een positie met haar benen vastgebonden naar één kant die doet denken aan Christus op het kruis”, die bijgevolg beoordeeld werd als “waarschijnlijk serieus aanstootgevend voor christenen.”

Andere klachten gingen over het feit dat kinderen de poster konden zien. Volgens de ASA “is het zeer waarschijnlijk dat kinderen het beeld kunnen zien”, als gevolg van het feit dat de poster gebruikt werd in het openbaar, en “is de kans bijgevolg groot dat het beeld resulteert in serieus en wijdverspreide verontwaardiging”.

Het album van Lovato kwam uit in augustus 2022, en werd na vier dagen gebruik uit roulatie genomen in het Verenigd Koninkrijk.