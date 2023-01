“Dertig uren gegijzeld en mishandeld”: grote politieactie met speciale eenheden in centrum Diksmuide

In het centrum van Diksmuide vond dinsdagavond- en nacht een grote politieactie plaats met de speciale eenheden en een drugshond. Dat kwam nadat een gewonde man het commissariaat binnenstapte. “Ik ben 30 uren gegijzeld, vastgebonden en mishandeld geweest door vier personen”, zei de man. Daarop viel de politie de woning binnen en kon later drie verdachten arresteren. De feiten kaderen wellicht in het drugsmilieu en een relatiebreuk.

Het was rond 17.30 uur toen een man het politiecommissariaat in Diksmuide binnenstapte. De twintiger was moe, gewond en flink over zijn toeren.

“Ik ben net ontsnapt uit een woning”, zei hij. “Daar werd ik al sinds maandagochtend vastgehouden door vier personen, drie mannen en een vrouw. Ze bonden mij vast, sloegen en mishandelden me, hebben mij verschillende malen bedreigd en bestolen.” Volgens de man was de gijzeling een vergelding voor een relatiebreuk. Gelet op zijn verwondingen kon het relaas van de man kloppen.

Toen hij de locatie van het huis doorgaf én alle namen noemde, gingen alle alarmbellen bij de politie af. Het slachtoffer werd na zijn verklaring naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten verzorgen.

Inval met speciale eenheden

De drie mannen en de vrouw zijn bij de politie immers allen bekend en hoog aangeschreven in het drugsmilieu. Ook het slachtoffer is overigens om dezelfde redenen bekend. Omdat er sprake was dat zij mogelijk gewapend in het huis zaten, besloot de politie niet meteen zelf tot actie over te gaan.

Terwijl ze de wacht hielden aan het huis werden de speciale eenheden en een drugshond opgetrommeld. Die verzamelden zich allemaal rond 20 uur ter hoogte van het Schoolplein, het Heilig Hartplein en de Reuzemolenstraat, alles in het centrum van Diksmuide. Eenmaal alles in gereedheid gebracht, vielen de speciale eenheden de woning binnen. Daar was echter niemand meer aanwezig. Nadat het slachtoffer kon ontsnappen en naar de politie ging, zijn de vier wellicht de woning uit gevlucht. In de woning werd meteen een huiszoeking uitgevoerd.

(lees verder onder de foto)

De drie verdachten werden dinsdagnacht al verhoor in het politiecommissariaat. — © jhm

Huiszoekingen en arrestaties

Mogelijk hadden de vier er niet op gerekend dat het slachtoffer hun namen zou noemen. Want na de inval in het lege huis werd nog een zoekactie opgestart in de buurt en een huiszoeking op een tweede adres. Ook daar waren de speciale eenheden en een drugshond bij betrokken. Op straat kon de politie later twee verdachten arresteren. Ook in het tweede huis kon iemand gearresteerd worden. Eén iemand kon dinsdagnacht nog niet gevonden worden.

Na de arrestaties werden meteen advocaten opgetrommeld om ’s nachts nog over te gaan tot verhoren. Het is nu aan het parket om te beslissen wat er met hen moet gebeuren. “Er werden alvast verschillende pv’s opgesteld en we wachten de ontvangst van die pv’s en de verhoren af om een beslissing te nemen. De feiten kaderen in een relatiebreuk en in het drugsmilieu.” Of er ook drugs en andere attributen werden aangetroffen is niet duidelijk.