Anderlecht-fans willen voorzitter Wouter Vandenhaute weg: “Je hebt een extra nagel in de doodskist van onze club geklopt”

De Anderlecht-fans zijn bezorgd. De resultaten vallen dik tegen en ze vragen zich af welke invloed de besparingen zullen hebben op het sportieve project. Zijn transfers zoals die van flankaanvaller Viktor Tsygankov en linksback Maximilian Middelstädt überhaupt mogelijk? De nieuwe sportieve CEO Jesper Fredberg en coach Brian Riemer spreken deze week alvast met een fandelegatie om tekst en uitleg te geven.

Het gesprek tussen de nieuwe bazen en de supporters staat al een tijdje gepland. Fredberg en Riemer zelf wilden weleens toelichten welke richting ze uit willen met Anderlecht en het initiatief dateert dus al van voor alle commotie rond het opzijschuiven van jeugddirecteur Jean Kindermans. Toch komt het gesprek niet ongelegen, want de onrust onder de aanhang neemt toe.

Bewijs: een open brief op de Facebook-pagina Mauves Army 2003. Daarin wordt het vertrek van voorzitter Wouter Vandenhaute gevraagd.

“Na drie jaar is het vertrouwen volledig zoek. Een opeenvolging van beslissingen, in het beste geval onbegrepen en in het slechtste geval destructief, gekoppeld aan een schrijnend gebrek aan legitimiteit en charisma, hebben ons gedwongen te ageren in het belang van het voortbestaan van onze club”, klinkt het. “Vandenhaute nam geen genoegen met het afscheid van een clublegende, die misschien wel een van de laatste elementen was die onze club in leven hield, en verving Vincent Kompany door een grandioze miscast in de persoon van Felice Mazzu, een medeslachtoffer van deze beslissing. We vielen recent allemaal van onze stoel toen we het beschamende ontslag vernamen van Jean Kindermans, een van de laatste Brusselse Mohikanen die het paars-witte DNA vertegenwoordigt. Dit was de laatste druppel. ‘The point of no return’. Je hebt een extra nagel geklopt in de doodskist van onze legendarische club. Data zijn heilig voor u. De cijfers liegen niet: uw staat van dienst is onvoldoende en er is geen teken van teken van betere tijden in het verschiet, nu we dichter bij degradatie dan bij Play-off 2 staan. De ‘bottom line’ is simpel: als je een supporter bent van onze club, neem dan ontslag als voorzitter. Aan de andere leden van het bestuur: beschouw dit als een laatste waarschuwing. Niemand is veilig en we laten jullie niet doorgaan met de vernietiging van onze club. Niemand is groter dan het instituut”, klinkt het dreigend.