Wagner Group claimt Soledar te controleren, Prigozjin triomfeert in veroverde zoutmijn

De Russische paramilitaire Wagner Group beweert de stad Soledar, in het oosten van Oekraïne te controleren, na zware gevechten de afgelopen dagen. Jevgeni Prigozjin, de baas van het huurlingenbedrijf, liet foto’s verspreiden van zichzelf in een veroverde zoutmijn.

“De eenheden van Wagner hebben de controle over het volledige grondgebied van Soledar gegrepen”, schreef Prigozjin op sociale media. Tegelijk zei hij wel dat er nog gevechten waren in het centrum van de stad. Hoezeer de huurlingengroep de stad dan ook effectief controleert, is dus niet duidelijk: het is niet mogelijk om de claim onafhankelijk te controleren. Hoeveel gevangenen de huurlingengroep gemaakt heeft bij de gevechten, zal volgens Prigozjin woensdag bekendgemaakt worden.

Prigozjin publiceerde ook nog een foto van zichzelf in militair uniform, omringd door Wagner-strijders, maar gaf niet mee waar de foto genomen werd. Het Russische staatspersagentschap RIA Novosti publiceerde een andere foto van Prigozjin met gewapende strijders, die volgens het agentschap werd genomen in de zoutmijnen van Soledar. Rusland probeert de regio al maanden te veroveren.