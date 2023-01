Geen hond is slimmer dan de Mechelse herder. Dat heeft onderzoek van de Universiteit van Helsinki in Finland aangetoond. Voor de liefhebbers van het bekende Belgische hondenras is dat geen verrassing, maar eerder de bevestiging van wat zij allang wisten. “Wie zou er voor een Mechelaar kunnen komen? Niemand, toch?”, zegt gedreven hobbyfokker Frans Aerts (75) uit Vosselaar.