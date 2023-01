Besparingen bij Damiaanactie: 46 medewerkers krijgen ontslag

Verschillende projecten van Damiaanactie wereldwijd zullen het dit jaar met veel minder geld moeten doen. Concreet is de organisatie van plan om 975.000 euro te besparen om het geschatte verlies in 2023 te beperken tot 1,6 miljoen euro. Dat melden Le Vif en Knack. De penibele begroting betekent ook het ontslag van 46 medewerkers in de projectlanden.

Hoewel de verkoop van de gekende Damiaanstiftjes vooral tijdens de coronacrisis in het slop raakte, zijn de (budgettaire) problemen waarmee de organisatie kampt terug te brengen tot 2014, aldus Knack en Le Vif. Na het vertrek van de voormalig directeur Rigo Peeters veranderde de kaderstructuur van de non-profitorganisatie drastisch. Verschillende medewerkers werden aan de deur gezet of stapten zelf op toen Damiaanactie onder leiding van Alex J. kwam te staan.

In de daaropvolgende jaren krimpt het vrijwilligersnetwerk en lopen de campagneresultaten sterk terug. Om het tij te keren, gaat Damiaanactie in zee met consultancybureau Delaware, dat in een advies aangaf dat Damiaanactie “meerdere rollen in één persoon kan combineren”. Toch koos de organisatie ervoor om verschillende externe consultants aan te nemen, die het genereus verloonde. Hierdoor liep ook de personeelskost fors op. Bovendien houden de nieuwe ‘werknemer-consultants’ er vaak een andere job op over en hebben ze een totaal anders, eerder business-gericht profiel dan hun voorgangers die uit het ontwikkelingswerk kwamen.

“Woelige periode”

“De fors gestegen personeelskosten en de tegenvallende campagneresultaten wegen op de reserves van de ngo”, zo schrijft Knack. Het nieuwe management slaagt er momenteel dan ook niet in om de organisatie uit de rode cijfers te halen. Het gevolg? Een forse besparing op personeel, maar ook op de gezondheidszorg in de projectlanden, die 975.000 euro moeten inboeten. Dit betekent onder andere het einde van verschillende projecten en het ontslag van 46 medewerkers.

In een reactie aan Knack geeft Damiaanactie toe dat het de afgelopen tien jaar "een woelige periode heeft gekend als gevolg van hervormingen om zich aan te passen aan een veranderende wereld".

“Onsamenhangend samenraapsel van sterk onvolledige tot zelfs flagrant onjuiste informatie”

In een uitgebreide reactie zegt Damiaanactie dat het de afgelopen tien jaar “een woelige periode heeft gekend om de organisatie aan te passen aan een veranderende wereld”. Damiaanactie zal de aantijgingen nu onderzoeken, maar zegt dat deze voortkomen “uit een onsamenhangend samenraapsel van sterk onvolledige tot zelfs flagrant onjuiste informatie”. Volgens de organisatie zijn bepaalde feiten uit de context gerukt.

Zo zou het geld voor projecten de afgelopen jaren nagenoeg stabiel zijn gebleven en fluctueert het rond de 70 procent in de begroting. Over de ontslagen in de projectlanden, zegt Damiaanactie dat sommige projecten “een duurzame toekomst via de lokale overheid of een andere organisatie” krijgen. Dan kan het dat de medewerkers worden ontslagen, eventueel worden ze erna opnieuw aangenomen door de lokale overheid of organisatie. Maar de ngo benadrukt dat het ontslag bij Damiaanactie niet per se het einde van het project betekent. Ook verdedigt de organisatie de samenwerking met de “freelance medewerkers”, dat volgens Damiaanactie uit “operationele noodzaak en uitsluitend voor specifieke functies” gebeurde.

In november 2022 stelde de nieuwe directeur van Damiaanactie Pascale Barnich nog een crisismanager aan. “Ook nu zullen we de beweringen uit het artikel grondig onderzoeken. Op onterechte aantijgingen en beschuldigingen antwoorden we met transparantie”, zo belooft Barnich.